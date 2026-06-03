Nocera Inferiore, bambina resta chiusa in auto: agenti rompono il finestrino e la salvano

Una bambina è rimasta chiusa nell’auto di famiglia a Nocera Inferiore e due agenti della Polizia Municipale hanno rotto il finestrino per salvarla. I vigili hanno riportato ferite lievi alle mani durante l’intervento.

Momenti di paura martedì mattina a Nocera Inferiore - Salerno - dove una bambina è rimasta bloccata all’interno dell’auto dei genitori senza possibilità di aprire le portiere dall’esterno.

La situazione ha subito fatto scattare il panico tra i familiari, che non riuscivano più a liberare la piccola dall’abitacolo. In quel momento sono intervenuti due agenti della Polizia Municipale che si trovavano in zona.

Si tratta del sottotenente Sabato Sirica, da poco entrato in servizio, e dell’agente Valentina Capuano. I due operatori hanno valutato rapidamente la gravità dell’emergenza e deciso di agire senza perdere tempo.

Per raggiungere la bambina e metterla in sicurezza hanno rotto il vetro di un finestrino dell’auto. Durante l’intervento entrambi hanno riportato alcune ferite alle mani causate dai frammenti del cristallo, ma le lesioni si sono rivelate lievi.

L’episodio è stato raccontato dal sindaco Paolo De Maio attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il primo cittadino ha ringraziato pubblicamente i due agenti per il sangue freddo e la rapidità dimostrata durante il soccorso.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche al corpo della Polizia Municipale guidato dal comandante Andrea D’Elia, impegnato quotidianamente sul territorio cittadino.