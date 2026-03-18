Auto nel torrente a Reggio Calabria, carabinieri salvano due persone intrappolate

Due persone restano intrappolate in un’auto ribaltata nel torrente a Reggio Calabria, dopo un tentativo di attraversamento finito male. Decisivo l’intervento rapido dei carabinieri, che le hanno estratte dall’abitacolo sommerso.

Un’auto si è ribaltata nel torrente a Cataforio, frazione di Reggio Calabria, mentre tentava di attraversare il corso d’acqua. A bordo c’erano due persone, rimaste bloccate all’interno del veicolo parzialmente sommerso.

L’allarme è scattato grazie ad alcuni presenti che hanno assistito alla scena. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri della stazione locale, trovandosi davanti a una situazione critica: l’auto capovolta al centro del torrente e gli occupanti impossibilitati a uscire.

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I militari hanno sfruttato un mezzo pesante disponibile nella zona per avvicinarsi al veicolo. Con sangue freddo e strumenti improvvisati, tra cui una corda, hanno raggiunto l’abitacolo e iniziato le operazioni di salvataggio.

Uno alla volta, i due passeggeri sono stati tirati fuori dall’auto e messi in sicurezza. L’intervento rapido dei carabinieri ha evitato conseguenze gravi in una situazione che poteva diventare drammatica.

L’episodio conferma il ruolo operativo delle stazioni sul territorio, spesso prime a intervenire nelle emergenze, anche in condizioni difficili e con mezzi limitati.