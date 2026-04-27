Chi è Giuseppe Florio ucciso nel Catanese, trovato in campagna con auto bruciata

Giuseppe Florio è stato ucciso a 66 anni con violenza e abbandonato in campagna nel Catanese dopo un’aggressione brutale. Il corpo era avvolto in lenzuola, mentre poco distante è stata trovata la sua auto completamente incendiata.

Il corpo di Giuseppe Florio, 66 anni, è stato scoperto in una zona rurale di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, nel Catanese. A fare la macabra scoperta è stato un passante, che ha subito avvisato le forze dell’ordine dopo aver notato il cadavere abbandonato ai margini della strada.

L’uomo, originario di Giardini Naxos e senza precedenti penali, era stato avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Le prime verifiche hanno evidenziato segni evidenti di violenza: colpi alla testa con un oggetto contundente e diverse ferite da arma da taglio distribuite tra torace e addome.

A poca distanza dal luogo del ritrovamento è stata individuata anche l’auto della vittima, completamente distrutta dalle fiamme. Secondo i carabinieri, il veicolo sarebbe stato incendiato dopo lo spostamento del corpo, nel tentativo di eliminare eventuali tracce utili alle indagini.

Sul caso stanno lavorando i militari della compagnia di Randazzo, affiancati dagli specialisti della sezione investigazioni scientifiche e dal nucleo Radiomobile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze tra amici e familiari per ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo e il suo giro di conoscenze.

Dai primi accertamenti emerge che l’omicidio potrebbe essere avvenuto nel Messinese, tra Taormina e Giardini Naxos, prima del trasporto del corpo nel territorio etneo. In questa ipotesi, la competenza dell’inchiesta passerebbe alla procura di Messina per il delitto, mentre a Catania resterebbe la parte legata all’occultamento del cadavere.

Diverse persone sono state ascoltate nelle caserme dei carabinieri per chiarire ogni possibile collegamento con la vittima. Al momento gli inquirenti escludono piste legate alla criminalità organizzata e concentrano l’attenzione su rapporti personali che potrebbero aver portato all’aggressione mortale.