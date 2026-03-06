Fabio Balzano trovato morto in auto nel parcheggio dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia

Fabio Balzano è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo un malore. Il 46enne, dipendente dell’aeroporto Costa Smeralda, non si era presentato al lavoro e i colleghi hanno avviato le ricerche.

Il corpo di Fabio Balzano, 46 anni, è stato scoperto all’interno della sua auto nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’uomo lavorava all’aeroporto Costa Smeralda e nella giornata precedente non si era presentato al turno, circostanza che aveva subito messo in allarme i colleghi.

Non riuscendo a contattarlo al telefono, alcuni di loro hanno deciso di uscire a cercarlo. Nel pomeriggio di giovedì hanno individuato la sua vettura parcheggiata vicino all’ospedale e, avvicinandosi, si sono accorti che l’uomo era all’interno dell’abitacolo.

Temendo il peggio, i colleghi hanno rotto il vetro di un finestrino e chiesto aiuto al pronto soccorso. Un infermiere intervenuto sul posto ha verificato le condizioni dell’uomo e ha potuto solo constatare che era già morto da diverse ore.

Poco dopo sono arrivati i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso. Secondo una prima ricostruzione, il quarantaseienne potrebbe aver cercato di raggiungere il pronto soccorso ma sarebbe rimasto nell’auto senza riuscire a scendere.