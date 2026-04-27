Escort e calciatori, indagine su Buttini e Ronchi: la difesa nega il giro di prostituzione

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Emanuele Buttini e Deborah Ronchi negano le accuse dopo gli arresti domiciliari per un presunto giro di escort. Durante l’interrogatorio davanti al gip hanno spiegato di aver organizzato solo eventi privati per clienti facoltosi.

Escort e calciatori, indagine su Buttini e Ronchi: la difesa nega il giro di prostituzione

Emanuele Buttini e Deborah Ronchi respingono le accuse legate a un presunto sistema di prostituzione emerso nell’indagine che coinvolgerebbe anche alcuni calciatori di Serie A. I due, finiti agli arresti domiciliari, hanno fornito la loro versione durante l’interrogatorio di garanzia durato circa tre ore davanti al giudice per le indagini preliminari Chiara Valori. Secondo quanto riferito dal loro legale, l’avvocato Marco Martini, gli indagati hanno risposto punto per punto alle contestazioni della procura, offrendo spiegazioni dettagliate. La linea difensiva punta a escludere qualsiasi attività illecita, sostenendo che Buttini e Ronchi si occupassero esclusivamente dell’organizzazione di serate e incontri per una clientela benestante. La difesa contesta in modo netto la ricostruzione degli inquirenti, che ipotizza uno sfruttamento della prostituzione. Per gli avvocati, si tratterebbe invece di attività legate all’intrattenimento e alla gestione di eventi, senza alcun coinvolgimento in un sistema organizzato di escort. Nel frattempo resta aperto il confronto con l’autorità giudiziaria anche sulle misure adottate. I legali hanno annunciato opposizione sia agli arresti domiciliari sia al sequestro di beni per oltre 12 milioni di euro, ritenuto eccessivo rispetto ai fatti contestati. La vicenda ha avuto ampia eco mediatica, un aspetto che la difesa giudica dannoso per gli indagati e le loro famiglie. Secondo l’avvocato Martini, il racconto pubblico avrebbe privilegiato toni sensazionalistici, allontanandosi dai contenuti processuali e contribuendo a costruire un’immagine negativa dei due. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti per chiarire la natura delle attività svolte da Buttini e Ronchi, mentre la strategia difensiva resta concentrata nel dimostrare l’assenza di un giro di prostituzione e la riconducibilità dei fatti a semplici iniziative nel settore dell’intrattenimento.

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