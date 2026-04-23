Emanuele Buttini e Deborah Ronchi arrestati a Milano per presunto giro escort legato ai calciatori

Emanuele Buttini e Deborah Ronchi sono stati arrestati per un presunto giro di escort legato a calciatori e locali di lusso a Milano, gestito attraverso la loro agenzia eventi e documentato anche sui social con immagini di viaggi e feste esclusive.

Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, coppia nella vita e negli affari, sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano su un presunto sistema di escort collegato a calciatori e ambienti sportivi. I due, fondatori dell’agenzia Ma.De Milano, dovranno comparire davanti al giudice per gli interrogatori di garanzia nei prossimi giorni.

Secondo gli investigatori, sarebbero stati i principali organizzatori di un’attività che ruotava attorno a serate esclusive e incontri privati nei locali più frequentati della movida milanese. Un giro che avrebbe coinvolto numerosi atleti, soprattutto del calcio, e che avrebbe generato guadagni elevati nel tempo.

Sui social network la coppia mostrava una quotidianità fatta di viaggi, yacht e locali di lusso. Buttini pubblicava spesso immagini accanto a calciatori italiani e stranieri, mentre Ronchi condivideva scatti tra mare e vacanze in destinazioni esclusive, offrendo uno spaccato della loro vita tra affari e intrattenimento.

Le accuse riguardano sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli inquirenti ritengono che i due gestissero un gruppo di circa cento ragazze, molte giovanissime, indirizzandole sia agli eventi sia agli incontri privati, trattenendo almeno metà dei compensi. Alcune intercettazioni confermerebbero la gestione diretta del denaro.

La rete di contatti avrebbe incluso anche sportivi di alto livello, considerati clienti ma non indagati. Le giovani coinvolte vengono ascoltate come testimoni. L’organizzazione operava tra Milano e località come Mykonos, con eventi e feste in ambienti esclusivi.

Le attività sarebbero state coordinate dalla loro abitazione di Cinisello Balsamo, utilizzata come base operativa. Da lì partivano indicazioni e decisioni, con riunioni anche notturne per pianificare gli appuntamenti e gestire il gruppo.

L’indagine ha portato al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro, ritenuti provento dell’attività. Gli investigatori stanno ora cercando ulteriori somme su conti correnti in Italia e all’estero, mentre proseguono gli accertamenti su eventuali complici coinvolti nell’organizzazione.