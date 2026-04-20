Escort e droga dopo le partite a Milano, indagine su un giro da milioni tra calciatori e vip

Calciatori di Serie A coinvolti in serate private a Milano con escort e droga, organizzate da un’agenzia eventi che offriva pacchetti completi dopo le partite a San Siro. Tra i clienti anche un pilota di Formula 1.

Serate esclusive, compagnie femminili e sostanze stupefacenti: era questo il pacchetto proposto a clienti facoltosi, soprattutto calciatori di Serie A, al termine delle partite giocate a San Siro. Un’offerta dal costo di diverse migliaia di euro che includeva locali di lusso, escort, hotel e l’uso di gas esilarante.

Lunedì mattina la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre che di autoriciclaggio. Contestualmente sono stati effettuati sequestri per oltre un milione e 200 mila euro, ritenuti frutto dell’attività illecita.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura milanese, ha portato alla luce un sistema ben organizzato che operava almeno dal 2024. Tra i clienti figurano oltre cinquanta persone, tra cui diversi calciatori di primo livello e anche un pilota di Formula 1. Nessuno di loro risulta indagato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni giocatori approfittavano delle trasferte a Milano per partecipare a queste serate. Gli incontri prevedevano la presenza di ragazze, alcune appena maggiorenni, e l’uso della cosiddetta “droga del palloncino”, una sostanza che non lascia tracce nei controlli antidoping.

Al centro del sistema c’era una società con sede a Cinisello Balsamo, formalmente attiva nell’organizzazione di eventi. In realtà, secondo l’accusa, il gruppo gestiva un’attività strutturata per reclutare donne disponibili a partecipare agli eventi e a offrire prestazioni sessuali.

Le giovani venivano ospitate in strutture riconducibili all’agenzia e successivamente retribuite. L’organizzazione curava ogni dettaglio, dalla scelta dei locali alla logistica, creando un servizio completo destinato a una clientela selezionata.

Gli accertamenti sui flussi di denaro hanno evidenziato una forte sproporzione tra i redditi dichiarati dagli indagati e il patrimonio accumulato. Per gli inquirenti, le entrate sarebbero legate quasi esclusivamente a questo business illecito, mascherato dietro l’attività di eventi.