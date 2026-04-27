Sal Da Vinci si commuove a Domenica In ricordando la madre e parla del successo dopo Sanremo 2026

Sal Da Vinci si commuove a Domenica In ricordando la madre durante un filmato in studio, mentre racconta il successo arrivato dopo anni di attesa e riflette sul valore dell’amore e dell’educazione dei figli.

Sal Da Vinci non è riuscito a trattenere le lacrime durante la puntata di Domenica In andata in onda il 26 aprile. Ospite di Mara Venier, il cantante napoletano ha ripercorso il momento speciale che sta vivendo dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, arrivata al termine di un lungo percorso. «Ho aspettato tanto e adesso mi sto godendo tutto», ha raccontato, definendo quasi incredibile ciò che gli sta accadendo.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del significato della sua musica e del brano Per sempre sì, spiegando come l’amore sia qualcosa che va coltivato giorno dopo giorno. «È un impegno, non nasce e basta», ha detto, soffermandosi sul ruolo dei genitori nella crescita dei figli. Secondo Da Vinci, l’educazione sentimentale è fondamentale: «Se i ragazzi vivono nella rabbia, vuol dire che qualcosa da parte nostra non ha funzionato».

Il momento più intenso è arrivato quando in studio è stato mostrato un video dedicato alla madre. Davanti alle immagini, il cantante si è visibilmente emozionato. «Quale mamma non ama i propri figli?», ha detto con la voce rotta. «Mia madre è una mamma come tutte le altre. Cambiano i tempi e i modi di esprimersi, ma l’amore resta lo stesso».