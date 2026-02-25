Sanremo 2026, Sal Da Vinci in gara con Per sempre sì dopo 17 anni

Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì dopo 17 anni di assenza dalla gara. Il cantante napoletano, nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci, salirà sul palco dell’Ariston dal 24 febbraio.

Sal Da Vinci è tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026. Porta sul palco dell’Ariston “Per sempre sì”, brano che segna il suo ritorno nella competizione a distanza di diciassette anni dall’ultima volta. Nel 2009 conquistò il terzo posto con “Non riesco a farti innamorare”. Lo scorso anno era già tornato a Sanremo come ospite nella serata delle cover, accanto ai The Kolors, sulle note di “Rossetto e caffè”.

Nato a New York il 7 aprile 1969, mentre il padre Mario Da Vinci era in tournée negli Stati Uniti, all’anagrafe è Salvatore Michael Sorrentino. La musica entra presto nella sua vita. A sei anni canta davanti a un pubblico pagante. Nel 1976 incide “Miracolo ’e Natale” insieme al padre e poco dopo debutta a teatro con “Caro papà” e “Senza mamma e senza padre”. Il cinema arriva nel 1978 con “Figlio mio sono innocente!”, poi altre apparizioni ne “Il motorino” di Ninì Grassia e in “Troppo forte” di Carlo Verdone, accanto ad Alberto Sordi.

Leggi anche: Sanremo 2026, J-Ax in gara da solista con Italia Starter Pack J-Ax torna a Sanremo 2026 con “Italia Starter Pack”, nato da un meme online e trasformato in un brano country ironico.

Il suo percorso artistico si sviluppa soprattutto tra palcoscenico e studio di registrazione. In repertorio ci sono brani come “Napule”, “Nammurate”, “Il mercante di stelle” e “Bella da dimenticare”. “Rossetto e caffè” ha ottenuto il disco di platino. Nel 1994 vince il Festival italiano di musica con “Vera”, mentre a Sanremo nel 2009 centra il podio.

“Per sempre sì” racconta una promessa d’amore che diventa scelta di vita. Nel testo, due persone si immaginano sposi, parlano di figli, di una casa da costruire insieme, delle difficoltà da affrontare fianco a fianco. Non un sentimento tormentato, ma un legame che cresce tra litigi e riconciliazioni, con l’idea di restare uniti nel tempo.

Nella vita privata è sposato con Paola Pugliese. Hanno due figli, Francesco e Annachiara, e tre nipoti: Salvatore e Nina, figli di Francesco, e Antonio, nato dalla relazione di Annachiara. La famiglia ha attraversato momenti duri. La figlia Annamaria, a vent’anni, rischiò di perdere una mano dopo un incidente in motorino. Francesco, da piccolo, fu colpito da meningite in seguito a una diagnosi inizialmente sbagliata e venne operato d’urgenza quando non aveva ancora un anno e mezzo. Mesi difficili, che il cantante ha più volte ricordato come una prova superata con forza e fede.