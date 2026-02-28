Sal Da Vinci a Sanremo 2026, la sincerità come chiave del successo

Sal Da Vinci racconta il suo successo a Sanremo 2026 grazie alla sincerità e alla perseveranza. In gara con Per sempre sì, il cantautore napoletano parla del legame con la famiglia e lancia un messaggio ai giovani.

Sal Da Vinci è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove gareggia con il brano “Per sempre sì”. Ospite nello studio de “La volta buona”, a pochi passi dal Teatro Ariston, il cantautore ha raccontato il momento positivo che sta vivendo davanti al grande pubblico.

Alla base dell’affetto che sta ricevendo, secondo lui, c’è un tratto preciso: la sincerità. “Piaccio perché sono sincero e onesto”, ha detto, provando a spiegare un consenso che continua a sorprenderlo nonostante una carriera lunga e articolata.

Leggi anche: Sanremo 2026, Sal Da Vinci in gara con Per sempre sì dopo 17 anni

Nel suo percorso non sono mancati ostacoli. Il cantante ha ricordato le difficoltà affrontate negli anni, superate con determinazione e con il sostegno della famiglia, che definisce il suo rifugio più sicuro. Un appoggio costante che lo ha aiutato a non fermarsi nei momenti più complicati.

Parlando ai più giovani, Sal Da Vinci ha invitato a non arrendersi davanti alle prime difficoltà. “Serve fatica, non si può mollare subito”, ha spiegato, sottolineando quanto sia necessario credere nei propri obiettivi e lavorare con continuità.

Nonostante l’esperienza, l’artista continua a vivere tutto con stupore. “Nulla è dovuto, è un dono che riceviamo”, ha detto, ricordando quanto sia importante non sprecare le occasioni che arrivano nel corso della vita.