Inter, Calhanoglu infortunato al soleo salta Parma e rischia finale Coppa Italia e fine stagione

Hakan Calhanoglu si ferma per un problema muscolare al soleo della gamba sinistra dopo gli esami del 27 aprile e rischia di saltare il finale di stagione con l’Inter, compresa la finale di Coppa Italia.

Brutte notizie per l’Inter, che deve fare i conti con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è fermato per un problema muscolare alla gamba sinistra, emerso dopo gli accertamenti svolti nella giornata di lunedì 27 aprile.

Gli esami strumentali effettuati all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al soleo. Il club nerazzurro ha confermato la diagnosi con una nota ufficiale, spiegando che le condizioni del giocatore saranno monitorate nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

L’assenza del regista è già certa per la prossima sfida di campionato contro il Parma, una gara che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Lo stop rischia però di pesare anche oltre, visto che il turco potrebbe non essere disponibile per il confronto con la Lazio e soprattutto per la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio.

Restano in bilico anche le ultime partite di Serie A contro Verona e Bologna. Lo staff medico valuterà giorno per giorno l’evoluzione del problema, mentre il giocatore punta a tornare in campo in tempo per i prossimi impegni internazionali.