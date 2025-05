Brasile, sventato attentato al concerto di Lady Gaga: arrestati due sospetti a Rio de Janeiro

La polizia brasiliana ha sventato un attentato dinamitardo durante il concerto gratuito di Lady Gaga a Copacabana, nel sud di Rio de Janeiro, a cui hanno partecipato circa 2,1 milioni di persone. L'operazione è stata condotta insieme al ministero della Giustizia e ha portato all’arresto di due persone: un adulto, ritenuto l’organizzatore del piano, e un adolescente. La notizia è stata confermata tramite un post pubblicato sull’account X della polizia.

Secondo la polizia civile dello Stato di Rio, il piano è stato ideato da un gruppo che promuove odio, radicalizzazione giovanile e contenuti violenti, spesso legati a autolesionismo e atti estremi come forma di integrazione sociale. I membri del gruppo avrebbero cercato di reclutare anche minorenni per compiere attacchi coordinati con molotov e ordigni artigianali.

L'operazione è scattata dopo una segnalazione dell’intelligence della polizia statale e si è basata su un report elaborato dal Cyber Operations Lab del ministero, che ha individuato piattaforme digitali in cui si diffondevano simboli estremisti e linguaggi in codice per incitare alla violenza tra gli adolescenti.

