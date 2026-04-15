Rio de Janeiro, kebab da 1500 sterline a Copacabana truffa turista britannico

Un turista britannico è stato truffato a Rio de Janeiro pagando quasi 1500 sterline per un kebab a causa di un terminale manomesso. L’episodio è avvenuto sulla spiaggia di Copacabana, davanti a hotel frequentati da stranieri.

Un venditore ambulante è stato arrestato a Rio de Janeiro dopo aver raggirato un turista britannico sulla spiaggia di Copacabana. L’uomo, insieme a un complice, avrebbe alterato un terminale elettronico per il pagamento, riuscendo a prelevare una cifra enorme per un semplice kebab.

La vittima si è accorta solo in seguito di aver pagato 10.000 reais, circa 1.480 sterline, per un pasto che ne costava appena 10. L’operazione è stata effettuata senza che il turista si rendesse conto dell’importo reale, probabilmente complice la difficoltà con la lingua e la rapidità della transazione.

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L’arresto è avvenuto martedì, proprio in uno dei tratti più frequentati di Copacabana, di fronte a strutture alberghiere di alto livello. Gli investigatori ritengono che il sistema utilizzato fosse studiato per colpire visitatori stranieri poco familiari con la valuta locale.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi mesi, sulle spiagge di Copacabana e Ipanema si sono moltiplicati episodi simili. Due turisti argentini hanno rischiato di pagare 7.000 reais per due bicchieri di açaí, mentre un visitatore colombiano ha sborsato 2.500 reais per una semplice caipirinha.

Tra i casi più estremi, quello di una turista argentina che si è vista addebitare 20.000 reais per una pannocchia di mais. La donna, che non parlava portoghese, ha spiegato di non aver compreso le cifre mostrate al momento del pagamento.

La responsabile della polizia turistica locale, Patricia Alemany, ha riferito che sono in corso operazioni mirate per fermare i responsabili delle truffe. Secondo gli inquirenti, la scarsa vigilanza ha favorito un clima caotico sulle spiagge, rendendo più facile per i truffatori agire indisturbati.