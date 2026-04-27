Janet Jackson assente dal film su Michael Jackson mentre il biopic domina il botteghino

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Janet Jackson non partecipa al biopic su Michael Jackson e la scelta sembra legata a vecchie tensioni familiari mai risolte. L’assenza pesa mentre il film domina il botteghino italiano con incassi oltre i 6 milioni.

Janet Jackson assente dal film su Michael Jackson mentre il biopic domina il botteghino

Il biopic dedicato a Michael Jackson continua a registrare numeri importanti nelle sale italiane, superando i 6 milioni di euro in pochi giorni. Eppure tra i protagonisti della storia familiare raccontata sullo schermo manca un nome che non passa inosservato: Janet Jackson. La cantante, tra le figure più note della musica pop mondiale, non compare nel film né ha preso parte agli eventi promozionali legati all’uscita. Nel cast trovano spazio diversi membri della famiglia Jackson. Il ruolo di Michael è affidato al nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, mentre vengono rappresentati anche i fratelli con cui formò i Jackson 5, insieme ai genitori Katherine e Joe. Compare inoltre la sorella La Toya, che ha spiegato come Janet sia stata invitata a partecipare, ma abbia scelto di non aderire al progetto. Secondo alcune voci circolate negli ambienti dello spettacolo, Janet avrebbe espresso critiche durante una proiezione privata del film, arrivando a contattare Jermaine per manifestare il proprio disappunto. Una versione però respinta pubblicamente da La Toya, che ha escluso qualsiasi attrito legato alla pellicola. Le ragioni dell’assenza potrebbero affondare in tensioni familiari più datate. I contrasti tra Jermaine e il fratello Randy risalgono agli anni Settanta e si sono aggravati nel tempo, anche per vicende personali che hanno incrinato definitivamente i rapporti. Janet, storicamente vicina a Randy anche sul piano professionale, potrebbe aver scelto di non sostenere il film proprio per questo legame. L’assenza della cantante ha acceso il dibattito tra i fan. Sui social le opinioni sono contrastanti: c’è chi critica la sua decisione e chi invece ricorda il suo sostegno a Michael nei momenti più difficili, interpretando la scelta come coerente con la sua posizione all’interno della famiglia.

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