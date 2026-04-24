Paris Jackson critica il biopic su Michael Jackson e denuncia inesattezze nella storia del padre

Paris Jackson critica il biopic su Michael Jackson perché lo ritiene distorto e non veritiero, prendendo le distanze dal progetto dopo aver tentato senza successo di intervenire nella produzione.

Il film dedicato a Michael Jackson continua a far discutere ancora prima dell’arrivo nelle sale. Dopo i primi commenti contrastanti della critica, arriva la presa di posizione della figlia Paris Jackson, che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire il suo punto di vista.

Attraverso alcuni video pubblicati sui social, Paris Jackson, 28 anni, ha spiegato di non essere coinvolta nel progetto e di non condividere il modo in cui viene raccontata la vita del padre. Secondo lei, la pellicola presenta una versione alterata dei fatti, costruita per adattarsi alle logiche dell’industria cinematografica.

La cantante e modella parla apertamente di una narrazione addolcita e lontana dalla realtà, sottolineando come il film sia pensato per soddisfare una parte del pubblico legata a un’immagine idealizzata dell’artista. A suo giudizio, si tratta di un racconto che privilegia l’intrattenimento rispetto alla fedeltà storica.

Paris Jackson racconta anche di aver provato a far sentire la propria voce durante lo sviluppo del progetto, senza però ottenere ascolto. Questo avrebbe rafforzato la sua decisione di prendere completamente le distanze dal biopic, invitando chi è interessato a guardarlo senza coinvolgerla.

Nel suo intervento, chiarisce inoltre alcune voci circolate sul suo rapporto con il padre. Respinge le accuse di distacco o risentimento, spiegando che la scelta di non partecipare al film non ha nulla a che vedere con i sentimenti personali, ma riguarda esclusivamente il contenuto dell’opera.

Paris Jackson ribadisce infine di preferire la verità ai profitti, scegliendo di non sostenere un progetto che considera impreciso. Dopo queste dichiarazioni, ha annunciato l’intenzione di tornare alla propria vita privata, lontano dalle polemiche legate al film.