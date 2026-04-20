Michael Jackson, il film con Jaafar Jackson riporta in scena il re del pop

Jaafar Jackson interpreta Michael Jackson nel biopic diretto da Antoine Fuqua e racconta come l’emozione e i ricordi d’infanzia lo abbiano guidato sul set, tra coreografie iconiche e mesi di preparazione in segreto.

Il debutto sul set è stato segnato da una scena simbolo della carriera di Michael Jackson, l’esibizione di “Bad”, girata con dodici telecamere nel primo giorno di riprese. Il regista Antoine Fuqua, presente a Berlino per l’anteprima mondiale del film “Michael”, ha raccontato di aver assistito a un momento intenso, con Jaafar Jackson subito al centro della scena.

Il film, in uscita il 22 aprile, ripercorre la vita dell’artista dalla fase nei Jackson 5 fino all’affermazione da solista. La produzione è firmata da Graham King, già noto per “Bohemian Rhapsody”, insieme ad alcuni membri della famiglia Jackson. Non hanno partecipato al progetto Janet Jackson e Paris Jackson.

Accanto a Jaafar Jackson, che interpreta il cantante da adulto, il giovane Michael è affidato a Juliano Krue Valdi. Le riprese ricostruiscono momenti chiave della carriera, alternando sessioni in studio, spettacoli dal vivo e il rapporto difficile con il padre, figura determinante nella sua formazione artistica.

Dal legame familiare alla prova sul grande schermo

Per Jaafar Jackson si tratta della prima esperienza cinematografica. L’attore ha raccontato di aver lavorato al progetto per anni mantenendo il riserbo anche con i familiari, per essere sicuro di voler affrontare un ruolo così impegnativo. Il momento in cui ha indossato gli abiti di scena, come la celebre giacca di “Bad”, è stato per lui particolarmente significativo.

Durante la preparazione, Jaafar ha attinto ai ricordi personali legati allo zio. Da bambino cercava di replicarne i passi di danza, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo. Alla lettura della sceneggiatura ha provato una forte emozione, riconoscendo in quelle pagine frammenti della vita e dell’arte che lo avevano accompagnato fin dall’infanzia.

Il regista ha sottolineato come il film mostri anche il lato più umano dell’artista, con appunti personali e momenti di fragilità che aiutano a comprendere meglio la persona dietro il mito. L’obiettivo è restituire un ritratto autentico, capace di parlare sia ai fan storici sia a chi si avvicina per la prima volta alla figura di Michael Jackson.