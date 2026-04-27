Bimba travolta dal tagliaerba a Loria salvata dopo l'intervento d'urgenza all'ospedale di Padova

Bimba di 18 mesi travolta dal tagliaerba a Loria mentre gioca in giardino, il padre non la vede e inserisce la retromarcia. Operata d’urgenza a Padova, i medici evitano l’amputazione e salvano la gamba.

Una bambina di appena 18 mesi è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di sabato 25 aprile a Loria, in provincia di Treviso, dopo essere stata investita da un tagliaerba guidato dal padre nel giardino di casa. La piccola è stata subito soccorsa e trasferita all’ospedale di Padova, dove i medici sono intervenuti con urgenza riuscendo a salvarle la gamba.

In un primo momento si era parlato del rischio di amputazione, ma l’operazione ha evitato il peggio. La bambina resta ricoverata in terapia intensiva pediatrica, dove i sanitari tengono sotto controllo le sue condizioni, al momento stabili.

Secondo quanto ricostruito, la piccola stava giocando all’aperto insieme alla madre quando, improvvisamente, si è mossa verso il padre. L’uomo, impegnato a manovrare il mezzo, non si è accorto della sua presenza alle spalle e, inserendo la retromarcia, l’ha travolta.

Subito dopo l’impatto il padre ha fermato il macchinario e ha dato l’allarme. La famiglia si è precipitata verso l’ospedale mentre venivano attivati i soccorsi. Restano impresse le parole della madre, ancora sotto choc per quanto accaduto: «È successo in un attimo, era accanto a me e poi ha iniziato a correre».

La bambina è ora seguita costantemente dai medici, mentre i genitori attendono segnali di miglioramento con la speranza di poterla riportare presto a casa.