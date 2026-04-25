Bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Loria, grave incidente in giardino mentre il padre taglia l'erba

Bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba mentre il padre taglia l’erba a Loria, incidente avvenuto sabato pomeriggio in giardino durante un momento di gioco. Trasportata d’urgenza, è ricoverata in condizioni critiche a Padova.

Una bambina di appena 18 mesi è rimasta gravemente ferita in un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 25 aprile a Loria, in provincia di Treviso. La piccola si trovava nel giardino di casa quando è stata investita dal trattorino guidato dal padre, impegnato a tagliare l’erba.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 30 anni, durante una manovra non avrebbe visto la figlia avvicinarsi. La bambina è finita sotto una delle ruote anteriori del mezzo, mentre la madre assisteva alla scena. L’impatto ha provocato lesioni gravissime, rendendo necessario un intervento immediato.

I genitori hanno caricato la piccola in auto e si sono diretti d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto. Una volta valutata la situazione, i sanitari del Suem hanno disposto il trasferimento con elicottero verso la terapia intensiva pediatrica di Padova, dove la bambina è attualmente ricoverata in condizioni critiche e con prognosi riservata.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Loria e Castelfranco Veneto. I militari hanno eseguito i rilievi nell’area del giardino per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità legate all’incidente.