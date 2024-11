Rimossa massa pelvica di 20 cm e 2 kg: intervento d'urgenza su una 41enne all'ospedale di Oderzo

Una donna di 41 anni è stata sottoposta a un delicatochirurgico presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di, diretto dal dottor Pierluigi Cuccurese, per la rimozione di unadi 20 cm di diametro e oltre 2 kg di peso. La paziente si era presentata al Pronto Soccorso durante l'estate, lamentando dolori addominali intensi, peggiorati durante il ciclo mestruale, accompagnati da vomito, difficoltà urinarie, stitichezza e un evidente aumento del volume addominale. Una visita ginecologica aveva inizialmente rilevato un cistoma ovarico di 16 cm e una sospetta endometriosi. Tuttavia, a causa di gravi motivi familiari, la paziente aveva dovuto posticipare ulteriori accertamenti e l'chirurgico previsto. Nel mese di ottobre, il peggioramento delle sue condizioni e l'intensificarsi del dolore hanno reso necessario un ricovero urgente. Gli esami hanno evidenziato che laaveva superato i 20 cm, dislocando organi come utero, vescica e intestino, occupando interamente l'addome e la pelvi. L'd'urgenza è stato eseguito con successo, e la paziente è attualmente in fase di recupero.