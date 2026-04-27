Lukaku replica a Conte dopo le critiche sull'assenza a Napoli e riaccende la polemica

Romelu Lukaku replica ad Antonio Conte dopo le critiche sull’assenza a Napoli per l’infortunio. L’attaccante pubblica una frase sui social che riaccende la tensione nello spogliatoio, mentre l’allenatore lamenta il mancato confronto diretto.

La distanza tra Romelu Lukaku e Antonio Conte emerge dopo le parole dell’allenatore del Napoli, che aveva espresso delusione per il comportamento del centravanti. Il tecnico si aspettava un contatto diretto durante i giorni in cui il giocatore si trovava in Belgio per recuperare dall’ultimo infortunio.

La risposta dell’attaccante non è arrivata a voce, ma attraverso i social. In una storia pubblicata su Instagram, Lukaku ha scritto una frase breve ma chiara nel significato “Proteggere la tua pace non è egoista, ma necessario”. Un messaggio che molti hanno letto come una replica alle dichiarazioni dell’allenatore.

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Conte aveva spiegato di non aver parlato direttamente con il giocatore. Il confronto sarebbe avvenuto soltanto tramite un dirigente, mentre il tecnico aveva sottolineato come il suo ufficio fosse aperto e accessibile, senza però ricevere alcun segnale da parte del centravanti.

Nel suo intervento, Conte aveva anche rimarcato l’importanza del dialogo in situazioni simili, lasciando intendere di essersi aspettato almeno un saluto o un messaggio. Una posizione che ha trovato risposta indiretta nelle parole pubblicate da Lukaku, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra i due.