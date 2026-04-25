Conte contro Lukaku dopo Napoli Cremonese 4-0, attacco sull'assenza e mancato incontro

Antonio Conte critica Lukaku dopo Napoli Cremonese 4-0 perché l’attaccante è rimasto in Belgio per curarsi senza incontrare l’allenatore. Il tecnico si aspettava almeno un contatto diretto durante il breve rientro in Italia.

Il Napoli supera la Cremonese con un netto 4-0 al Maradona nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, ma a fine gara l’attenzione si sposta fuori dal campo. Antonio Conte interviene sul caso che riguarda Romelu Lukaku, assente perché rimasto in Belgio per proseguire le cure dopo l’infortunio.

La scelta dell’attaccante non è stata accolta positivamente né dallo staff tecnico né dalla società. Nei giorni precedenti c’è stato un confronto tra il giocatore e un dirigente del club, durante una breve permanenza in Italia, ma senza alcun incontro con l’allenatore.

Conte spiega di non aver avuto contatti diretti con Lukaku e racconta che il suo ufficio era disponibile, ma nessuno si è presentato. Il tecnico si aspettava almeno un segnale, anche solo un saluto o un messaggio, soprattutto in una fase delicata come quella del recupero fisico.

L’allenatore insiste sul fatto che in queste situazioni serve comprensione reciproca, sottolineando come chi guida la squadra cerchi sempre di mettersi nei panni dei giocatori, senza però ricevere lo stesso atteggiamento dall’altra parte.