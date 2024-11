Napoli sfida l'Inter: Conte riconosce la forza dei nerazzurri e punta su Lukaku e Lobotka

Il Napoli si prepara a una sfida cruciale contro l'Inter, con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica. In conferenza stampa, l'allenatore Antonio Conte ha riconosciuto la forza dell'avversario: "Affrontiamo una squadra che oggi è la più forte. Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono cresciuti tutti: dirigenti, allenatore, giocatori."

Nonostante il rispetto per l'Inter, Conte ha sottolineato la determinazione del Napoli: "Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima della partita, ma convinti di giocarci le nostre carte. Il nostro obiettivo è di restare in testa alla classifica."

Per Conte, la partita avrà un significato speciale, avendo guidato l'Inter alla vittoria dello scudetto nella stagione 2020/21. Ha espresso emozione nel tornare a San Siro: "Fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. È un carico di emozioni, torni indietro nel tempo, è inevitabile che riaffiorino nella mente tanti ricordi, tante situazioni ed episodi."

Un altro protagonista atteso è Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter, ora in forza al Napoli. Conte ha parlato del suo contributo: "La crescita di Lukaku dipende dalla squadra, in tutto e per tutto. Il singolo non può mai spostare così tanto i valori. È un connubio di varie cose. Io sono molto fiducioso su come sta lavorando la squadra."

Per quanto riguarda Stanislav Lobotka, Conte ha fornito aggiornamenti positivi: "Le sue qualità e il suo valore li conosciamo tutti. Dobbiamo essere bravi a creare qualcosa che possa sopperire a una o più assenze. Credo che Gilmour abbia fatto molto bene in queste partite. Ho grande fiducia in tutti i calciatori della rosa. Lobotka ha ripreso gli allenamenti con noi, sta bene, è recuperato ed è a disposizione."

La partita tra Inter e Napoli si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione di Serie A.