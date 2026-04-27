Milano, indagine escort: interrogati i quattro indagati per il presunto giro con clienti vip

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A Milano partono gli interrogatori dei quattro indagati per un presunto giro di prostituzione, coordinato secondo l’accusa da una coppia e legato a clienti facoltosi, tra cui anche calciatori di Serie A.

Milano, indagine escort: interrogati i quattro indagati per il presunto giro con clienti vip

È una giornata decisiva per l’inchiesta su un presunto sistema di prostituzione attivo a Milano. Nelle aule del Palazzo di giustizia sono iniziati gli interrogatori dei quattro indagati finiti agli arresti domiciliari con accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Davanti alla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori si sono presentati Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, indicati dagli investigatori come i principali organizzatori dell’attività. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero gestito la struttura e stabilito le modalità operative. Gli inquirenti sostengono che Buttini e Ronchi, legati anche nella vita privata, avrebbero affidato compiti precisi ad altri due indagati, Alessio Salamone e Luan Amilton Fraga Luz. A loro sarebbe spettato il contatto diretto con i clienti e la gestione degli incontri. Tra i frequentatori del presunto giro figurerebbero persone con elevate disponibilità economiche, inclusi alcuni calciatori di Serie A. Un elemento che ha attirato particolare attenzione nel corso delle indagini. Gli interrogatori si svolgono al settimo piano del tribunale, in un’area presidiata dai carabinieri. L’obiettivo degli investigatori è chiarire la struttura dell’organizzazione e ricostruire i movimenti di denaro legati all’attività contestata.

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