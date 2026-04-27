Daniele Scardina rompe il silenzio e racconta la riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale

Daniele Scardina torna sui social dopo mesi di assenza e spiega che si è fermato per concentrarsi sulla riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale. Il pugile racconta allenamenti duri e la volontà di recuperare pienamente.

Daniele Scardina è riapparso sui social con un messaggio diretto ai suoi follower, chiarendo i motivi della sua lunga assenza. Il pugile ha spiegato di aver scelto di allontanarsi per dedicarsi completamente al recupero fisico e mentale, evitando distrazioni e concentrandosi su un percorso che richiede disciplina quotidiana.

Il 28 febbraio 2023 la sua carriera e la sua vita hanno subito una svolta improvvisa. Durante un allenamento in palestra, un movimento del collo ha provocato la rottura di alcune vene, causando un ematoma sottodurale. Trasportato d’urgenza all’Humanitas di Milano, è stato operato e ha trascorso circa un mese e mezzo in coma, riportando conseguenze neurologiche e difficoltà nella mobilità degli arti inferiori.

Da allora il pugile ha affrontato un lungo percorso di cure e riabilitazione, ottenendo progressi significativi nel corso degli ultimi due anni. Il lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, è diventato il centro della sua routine, con l’obiettivo di tornare a camminare e recuperare la forma fisica.

Dopo un’apparizione televisiva a inizio marzo, Scardina era sparito di nuovo dai social. Nel video pubblicato recentemente su Instagram si mostra durante una sessione di fisioterapia, raccontando le difficoltà e i sacrifici di questo periodo. Spiega che ci sono momenti in cui la fatica si fa sentire, ma la priorità resta il recupero completo, sia fisico che mentale.

Il pugile non nasconde le difficoltà, ma sottolinea che i risultati stanno arrivando gradualmente. Il percorso è ancora lungo, ma la determinazione non è cambiata. Il suo obiettivo resta chiaro: tornare più forte di prima e riprendersi ciò che sente di aver perso.