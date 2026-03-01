Daniele Scardina, la riabilitazione continua e il viaggio in Sud America

Daniele Scardina racconta il lungo recupero dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un allenamento, spiegando la scelta di partire per il Sud America per proseguire le cure e cambiare ambiente.

Daniele Scardina torna a parlare del suo percorso dopo il grave malore che lo ha colpito il 28 febbraio 2023 durante un allenamento. L’ex pugile, noto come King Toretto, è apparso in studio con passo incerto, visibilmente provato ma determinato a proseguire la sua riabilitazione.

Dopo l’emorragia cerebrale e 45 giorni di coma, il risveglio ha segnato l’inizio di un recupero lento e complesso. Oggi riesce a camminare, anche se con difficoltà, e continua a lavorare ogni giorno per migliorare le sue condizioni. «Sono stati tre anni duri, prego tutti i giorni», ha raccontato.

Accanto a lui non manca mai il fratello Giovanni, che lo segue in ogni fase del percorso. Proprio insieme hanno deciso di partire per il Sud America, dove Scardina affronterà una nuova fase delle terapie. L’obiettivo è individuare strutture adatte e, allo stesso tempo, concedergli un cambio di ambiente.

Durante l’intervista, scorrono immagini e messaggi di amici e persone a lui vicine. Tra questi anche Ignazio Moser, mentre in studio arrivano Silvia e Giulia Provvedi. Le due, visibilmente emozionate, sottolineano la forza dell’ex pugile e il sostegno che continua a trasmettere a chi gli sta accanto.

«La battaglia è appena iniziata», dice Scardina, confermando la volontà di andare avanti senza fermarsi, nonostante le difficoltà che ancora segnano il suo quotidiano.