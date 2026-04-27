Achille Lauro e Lavinia Mauro insieme a Roma dopo il live, ma è solo un equivoco social

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Achille Lauro è stato visto con Lavinia Mauro dopo un’esibizione a Fontana di Trevi e il web ha subito parlato di flirt, ma uno scatto social ha acceso un equivoco legato a una semplice uscita tra amici e colleghi.

Achille Lauro e Lavinia Mauro insieme a Roma dopo il live, ma è solo un equivoco social

Dopo l’esibizione di Achille Lauro alla Fontana di Trevi per presentare l’edizione speciale dell’album Comuni Immortali, un dettaglio pubblicato sui social ha scatenato il gossip. Una storia Instagram di Lavinia Mauro ha mostrato un dessert accompagnato dalla scritta “Perfect day” e una mano tatuata accanto al tavolo, subito associata al cantante. L’immagine, condivisa poche ore dopo lo show nel centro di Roma, è bastata per far nascere l’ipotesi di una frequentazione tra l’artista e l’ex protagonista di Uomini e Donne. In molti hanno collegato l’indizio al recente periodo sentimentale della giovane, convinti che la relazione con Alessio Corvino fosse ormai chiusa. Le ricostruzioni circolate online però non trovano riscontro nei fatti. Lavinia Mauro è infatti legata da tempo a Matteo Ciceroni, noto come Gow Tribe, produttore musicale che lavora proprio a stretto contatto con Lauro. Un legame che esclude qualsiasi coinvolgimento romantico con il cantante. A chiarire ulteriormente la situazione è stato anche un gesto semplice ma significativo sui social. Sotto il post pubblicato dalla stessa Lavinia è comparso il commento del compagno, accompagnato da un cuore rosso, elemento che conferma la stabilità della loro relazione. Nessun nuovo amore quindi per Achille Lauro, che di recente ha spiegato di non essere interessato a una relazione importante. L’incontro romano si riduce così a una serata tra amici e colleghi, trasformata in poche ore in un caso mediatico senza fondamento.

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