Milano accende Piazza Duomo con Olly, Achille Lauro ed Elodie: trionfa Radio Italia Live 2025

Oltre 25 mila persone hanno affollato Piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio per la 18ª edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito più importante della musica italiana dal vivo. Una serata unica, trasmessa in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV, Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8, che ha unito migliaia di fan sotto lo stesso cielo, tra emozioni, grandi voci e cori infiniti.

A inaugurare lo spettacolo ci hanno pensato Enzo Miccio e Paoletta, accompagnati da tutte le voci di Radio Italia. A presentare gli artisti sul palco, la voce inconfondibile di Luca Ward.

Il primo a salire sul palco è stato Lucio Corsi. Con ‘Volevo essere un duro’ ha conquistato il pubblico, che ha trasformato il ritornello in un unico, potente coro. Subito dopo è toccato a Fedez, che ha portato in scena ‘Battito’, quarto a Sanremo 2025, e ha duettato con Clara in ‘Scelte stupide’. Il rapper ha poi annunciato il suo ritorno live a settembre al Forum di Assago.

Marco Masini ha emozionato con ‘Ti innamorerai’, per poi condividere il palco con Fedez nella versione live di ‘Bella stronza’, già proposta a Sanremo. Un lungo abbraccio ha suggellato la sintonia tra i due artisti.

Brunori Sas ha regalato momenti intensi con ‘La verità’, ‘Per due che come noi’ e ‘L’albero delle noci’. Chitarra, voce ed emozioni pure. I Pinguini Tattici Nucleari sono stati accolti da un boato: ‘Rubami la notte’ e ‘Giovani wannabe’ hanno infiammato la piazza, mentre Riccardo Zanotti ha chiamato a raccolta il pubblico per il concerto a San Siro del 10 giugno.

Olly, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, è stato tra i più acclamati. Con ‘Scarabocchi’ e ‘Balorda nostalgia’ ha sceso dal palco per cantare tra i fan: “Mi prendo un secondo per guardarvi… che belli che siete”, ha detto visibilmente emozionato.

Con Giorgia il silenzio ha avvolto Piazza Duomo: ‘La cura per me’ ha lasciato il pubblico senza fiato. Tra gli applausi, qualcuno sussurra: “Ho la pelle d’oca”.

Fabri Fibra ha proposto ‘In Italia’ insieme a Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, conquistando la piazza con un’energia travolgente.

Irama ha fatto ballare tutti con ‘Nera’, poi ha chiesto di accendere le torce: 25 mila luci hanno illuminato il cielo di Milano. Curiosità: è arrivato sul posto in moto, pochi istanti prima dell’esibizione.

Tra i più attesi, Alfa, idolo della Gen Z. Alla sua prima volta su quel palco, ha cantato commosso di fronte a una folla che conosceva ogni parola.

Achille Lauro, proclamato ‘artista dell’anno’, ha incantato con ‘Amore disperato’, in versione acustica con orchestra. Poi spazio a ‘Amore’ e ‘Incoscienti giovani’, in una delle performance più potenti della serata.

Gran finale con Elodie, che ha trasformato Piazza Duomo in un palcoscenico internazionale. Eleganza, sensualità e carisma, accompagnati dal suo ultimo singolo ‘Mi Ami Mi Odi’. Un’anticipazione dello show già attesissimo a San Siro.