Achille Lauro e Chiara Ferragni? Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere

Durante un incontro con la stampa a Milano, Achille Lauro ha risposto alle domande riguardanti i recenti gossip che lo coinvolgono, in particolare le presunte rivelazioni di Fabrizio Corona su un suo flirt con Chiara Ferragni. Il cantante ha dichiarato: "In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere".

Ha aggiunto di vivere immerso nei suoi progetti e di non seguire né apprezzare il gossip. Lauro ha sottolineato l'importanza di concentrarsi su temi rilevanti, come la violenza sulle donne, suggerendo che certi pettegolezzi non siano molto diversi in termini di impatto negativo. Achille Lauro parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con il brano 'Incoscienti giovani'.

Chiara Ferragni: Era giusto chiarire - Chiara Ferragni, intervistata da Pomeriggio Cinque, ha affrontato le recenti polemiche riguardanti l'ex marito Fedez e le accuse di tradimento. Ha dichiarato: "Ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro". Ha sottolineato di non avere alcun ruolo nelle informazioni emerse recentemente e di aver cercato di mantenere la privacy, nonostante la natura pubblica di molte parti della sua vita.

Fedez ammette errori nella vita privata e conferma il legame con Chiara Ferragni - Fedez ha pubblicato una dichiarazione in cui riconosce apertamente gli errori commessi nella sua vita privata, rispondendo alle recenti accuse di tradimento avanzate dall'ex moglie Chiara Ferragni e alle voci riguardanti una presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini.

Chiara Ferragni e Fedez: la madre del rapper interviene sulle accuse di tradimento - Dopo le recenti accuse di Chiara Ferragni nei confronti dell'ex marito Fedez riguardo a presunti tradimenti, la madre e manager del rapper, Annamaria Berrinzaghi, ha deciso di intervenire. In risposta a un commento su Instagram che chiedeva: "La mammina non parla più?", Berrinzaghi ha replicato: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi".