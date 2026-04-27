Michael conquista il box office italiano e supera i 6 milioni trascinando gli incassi del weekend
Michael domina il box office italiano grazie all’uscita del 22 aprile e supera i 6 milioni di euro, trainando un weekend in forte crescita con quasi un milione di spettatori e incassi in netto aumento rispetto alle settimane precedenti.
Il film biografico Michael, dedicato alla figura di Michael Jackson, si prende la vetta del botteghino nel fine settimana dal 23 al 26 aprile con un incasso di 5.311.687 euro. Distribuito in 650 sale, registra una media per copia superiore agli 8 mila euro e porta il totale complessivo a 6.416.101 euro a pochi giorni dall’uscita, avvenuta il 22 aprile.
Il successo del titolo contribuisce a un risultato complessivo molto positivo per il mercato cinematografico italiano. Nel weekend si contano incassi per 7.866.319 euro e quasi un milione di spettatori, con un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 55% rispetto al fine settimana precedente.
Alle spalle del biopic il distacco è netto. Super Mario Galaxy si ferma a 511.088 euro nel weekend ma continua a crescere nel totale, che raggiunge i 13.502.804 euro dall’inizio della programmazione ad aprile. Sul terzo gradino del podio si piazza l’horror “Lee Cronin – La mummia”, che supera 1,3 milioni complessivi.
In quarta posizione “The Drama – Un segreto è per sempre” si avvicina alla soglia dei cinque milioni con 4.978.056 euro raccolti dall’1 aprile. Tra gli eventi speciali spicca la riedizione di “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki, proposta solo il 25 aprile e capace di incassare 179.600 euro in un solo giorno.
L’unica novità tra i primi dieci è “The Long Walk – La lunga marcia”, che debutta al sesto posto. Presenza italiana limitata alla top ten con il film di Pif “Che Dio perdona a tutti”, nono e arrivato a 1.630.029 euro complessivi dal 2 aprile.
Notizie correlate
Buen Camino supera i 60 milioni al box office italiano Record d’incassi per Buen Camino, che ha oltrepassato i 60 milioni di euro al botteghino italiano, spingendo il cinema nazionale a performance senza precedenti negli ultimi anni.
Zootropolis 2 guida il box office italiano e trascina gli incassi dell'Immacolata