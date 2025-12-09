Zootropolis 2 guida il box office italiano e trascina gli incassi dell'Immacolata

Zootropolis 2 continua a dominare il box office italiano, spingendo gli incassi del lunedì festivo dell’8 dicembre a 3.371.169 euro, con 424.620 spettatori e 3.004 schermi attivi. Il film Disney aggiunge 1.024.316 euro alla sua corsa, con una media di 1.772 euro su 578 schermi, raggiungendo quota 10.779.904 euro in tredici giorni. Un risultato che lo porterà nei prossimi giorni a superare il primo capitolo, fermo nel 2016 a 11.335.451 euro.

Le novità in classifica e la crescita dei titoli italiani

Prosegue il momento favorevole per Oi vita mia, che conquista il secondo posto con 684.068 euro in 405 sale e una media di 1.689 euro. Dopo il weekend lungo, la commedia di Pio e Amedeo raggiunge un totale di 5.616.454 euro e si avvicina al sorpasso di La vita va così, attualmente il film italiano più visto della stagione con 6.851.871 euro.

Terza posizione per l’anime Jujutsu Kaisen: Esecuzione, che incassa 287.093 euro con una media di 1.577 euro in 182 schermi.

Ritorni cult e documentari tra le sorprese del weekend

La sorpresa del giorno dell’Immacolata è il ritorno in sala di Mamma, ho perso l’aereo, distribuito in occasione del trentacinquesimo anniversario. Nella giornata di ieri il cult natalizio ha raccolto 273.781 euro, con una media di 1.190 euro in 230 cinema, arrivando a un totale di 1.176.794 euro quando mancano ancora due giorni di programmazione speciale.

Quinto posto per Attitudini: nessuna, il documentario dedicato ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che registra 269.805 euro in 494 sale, con una media di 546 euro. Il totale sale così a 1.161.878 euro.

Segue Five Nights at Freddy’s, sesto con 259.925 euro e un totale di 1.825.747 euro, risultando la miglior nuova uscita tra i film arrivati in sala dal 4 dicembre.

Chiudono la top ten la versione restaurata de L’uovo dell’angelo (settimo con 92.166 euro e 383.291 euro totali), Breve storia d’amore (ottavo con 54.722 euro e un totale di 615.769 euro, in crescita), L’illusione perfetta – Now You See Me – Now You Don’t (nono con 48.907 euro e 3.589.324 euro complessivi) e Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, decimo con 46.374 euro e un totale di 259.460 euro.