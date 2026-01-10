Buen Camino supera i 60 milioni al box office italiano

Record d’incassi per Buen Camino, che ha oltrepassato i 60 milioni di euro al botteghino italiano, spingendo il cinema nazionale a performance senza precedenti negli ultimi anni.

La nuova commedia con Checco Zalone ha appena varcato la soglia dei 60 milioni di euro di incassi in Italia grazie a una forte tenuta quotidiana, confermandosi tra i titoli più visti della stagione e sostenendo l’intero mercato cinematografico italiano.

I dati più recenti del botteghino segnalano che il film ha raccolto oltre 7,5 milioni di biglietti venduti, collocandosi come uno dei tre maggiori successi nella carriera di Zalone e sfiorando i numeri di altri giganti del cinema italiano come Sole a catinelle e Quo vado?.

Leggi anche Buen Camino travolge il box office: Checco Zalone guida il cinema italiano con quasi 59 milioni

Il forte risultato di Buen Camino contribuisce a un 2025 in cui il cinema italiano ha raggiunto oltre il 32 % degli incassi totali del settore e il 33 % delle presenze, valori che non si vedevano dal 2016.

Nel dettaglio della giornata di giovedì 8 gennaio, il film ha incassato oltre mezzo milione di euro, mentre altri titoli in classifica come Avatar – Fuoco e Cenere, Una di famiglia e Norimberga si sono attestati su cifre più contenute.

Nonostante il periodo dell’anno tradizionalmente meno denso di nuove uscite, Buen Camino mantiene un ritmo di vendite tale da far prevedere un ulteriore milione di biglietti nei prossimi giorni, consolidando la sua posizione al vertice del box office italiano.