Roma, tenta violenza su una donna in strada a Centocelle: fermato dalla polizia dopo l'allarme di un passante

Roma, un uomo di 55 anni aggredisce una donna per strada nel pomeriggio a Centocelle e tenta di violentarla. L’intervento immediato della polizia, allertata da un passante, blocca l’aggressione e porta all’arresto del sospetto.

Un pomeriggio di sabato si è trasformato in un episodio di violenza nel quartiere Centocelle, a Roma, dove una donna di 39 anni è stata aggredita mentre si trovava in strada. I fatti risalgono all’11 aprile, intorno alle 17, in via Castore Durante, una zona abitualmente frequentata tra il Parco Don Cadmo Biavati e il Forte Prenestino.

L’uomo, un 55enne italiano già conosciuto alle forze dell’ordine, ha avvicinato la vittima, cittadina di origine polacca, e l’ha spinta con forza a terra. Nonostante i tentativi di difendersi, la donna è rimasta bloccata mentre l’aggressore proseguiva l’azione davanti a chi si trovava nei dintorni.

La situazione è cambiata grazie all’intervento di un passante che ha lanciato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che hanno trovato l’uomo ancora intento nell’aggressione, con la vittima immobilizzata sull’asfalto.

Il fermo si è rivelato complicato: il 55enne ha opposto resistenza anche agli agenti, cercando di sottrarsi all’arresto. Dopo essere stato bloccato, è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto. Ha riportato escoriazioni dovute alla caduta e alla colluttazione, ma ha deciso di non essere trasferita in ospedale dopo le medicazioni iniziali.