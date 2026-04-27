Magic The Gathering I Segreti di Strixhaven disponibile ora con nuove carte e accademie

Wizards of the Coast lancia I Segreti di Strixhaven e amplia Magic The Gathering con nuove meccaniche e carte inedite. L’espansione porta i giocatori nell’accademia magica di Arcavios con contenuti esclusivi e collezionabili.

Wizards of the Coast ha reso disponibile a livello globale la nuova espansione di Magic: The Gathering, intitolata I Segreti di Strixhaven. Il set introduce un’ambientazione accademica ambientata su Arcavios, dove gli studenti della celebre università magica affrontano nuove minacce e proseguono il loro percorso di formazione.

La storia riprende con un gruppo di allievi ormai al secondo anno, alle prese con lezioni sempre più complesse e con un attacco inatteso da parte degli Archaic, creature solitamente pacifiche. In questo scenario si inseriscono nuovi personaggi, tra cui un Planeswalker inedito e il ritorno di volti già noti con combinazioni di colori diverse.

L’espansione introduce una serie di nuove meccaniche legate alle cinque accademie di Strixhaven. Tra queste, Preparare consente alle creature di accedere a magie speciali, mentre Paradigma offre effetti ripetuti turno dopo turno. Tornano anche abilità già conosciute come Flashback, che permette di utilizzare carte dal cimitero pagando un costo alternativo.

Ogni accademia propone uno stile di gioco distinto attraverso i mazzi Commander dedicati. Pennargento punta su controllo e manipolazione degli avversari, Prismari privilegia magie potenti e spettacolari, Germoglioscuro sfrutta sacrifici e guadagni di vita, Archeorocca interagisce con il cimitero e gli Spiriti, mentre Quandrix si concentra sulla crescita delle creature e sull’uso strategico del mana.

I Segreti di Strixhaven introduce numerose carte speciali, tra cui versioni alternative e senza bordo. Spicca l’Emerito dell’Ideazione, una carta mitica disponibile in edizione limitata nei Collector Booster. Il set include anche il ritorno dell’Archivio Mistico, presente in ogni busta con illustrazioni rinnovate e varianti esclusive.

Non mancano nuove versioni dei Draghi Fondatori e dei Planeswalker, oltre a carte con illustrazioni estese e dettagli ispirati al mondo accademico. Tra le novità figurano anche terre doppie con design speciale e le Terre Sortilegio, pensate per arricchire visivamente e strategicamente i mazzi.

L’espansione è disponibile in diversi formati, tra cui buste di gioco, Collector Booster, mazzi Commander e pacchetti prerelease, offrendo ai giocatori molte opzioni per esplorare il mondo di Strixhaven e ampliare la propria collezione.