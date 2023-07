Magic: The Gathering – svelate nuove carte e nuovi artwork

La MagicCon Experience è sbarcata a Barcellona e ha accolto i fan con un entusiasmante weekend ricco di panel ed imperdibili appuntamenti dal Main Stage, tra cui le prime anticipazioni di alcuni dei fantastici set in arrivo.

L'evento si è svolto alla Fira Barcelona Gran Via e le rivelazioni sono state fin da subito protagoniste. Durante il Preview Panel, condotto da Gavin Verhey con gli ospiti Mark Rosewater e Ovidio Cartagena, sono state mostrate carte e artwork dei set Doctor Who e Terre Selvagge di Eldraine e una prima esclusiva anticipazione dei set Le Caverne Perdute di Ixalan .









MAGIC: THE GATHERING – DOCTOR WHO™ (data di uscita: 13 ottobre)

Il nuovo set Universes Beyond in arrivo, Magic: The Gathering® - Doctor Who™ , include quattro deck Commander pronti all’uso, che coprono i 60 anni della serie Doctor Who , permettendo ai giocatori di rivivere i propri momenti preferiti dello show.

Questi deck sono stati costruiti ad hoc per catturare il divertimento e il sapore dei personaggi iconici e delle storie memorabili di Doctor Who. Bordi in stile vetrina TARDIS e carte serializzate dedicate ai più famosi Dottori caratterizzano i Collector Booster, imperdibili per ogni collezionazista e fan di Doctor Who.

Dedicato ai primi anni della serie, il deck “Blast from the Past” permetterà di combattere al fianco dei primi otto Dottori e dei loro compagni. Costruito intorno a meccaniche storiche e guidato dal Quarto Dottore, questo deck presenta creature leggendarie e oggetti e storie ispirate ai primi anni della serie, 1963-1989.

permetterà di combattere al fianco dei primi otto Dottori e dei loro compagni. Costruito intorno a meccaniche storiche e guidato dal Quarto Dottore, questo deck presenta creature leggendarie e oggetti e storie ispirate ai primi anni della serie, 1963-1989. Il deck “Timey-Wimey” ruota attorno alla manipolazione del tempo ed è capitanato dal Decimo Dottore. Utilizzate carte dai potenti poteri temporali e sfruttate la meccanica del viaggio nel tempo per aggiungere o rimuovere time counter alle vostre carte.

ruota attorno alla manipolazione del tempo ed è capitanato dal Decimo Dottore. Utilizzate carte dai potenti poteri temporali e sfruttate la meccanica del viaggio nel tempo per aggiungere o rimuovere time counter alle vostre carte. Gli imprevisti sono alla base del deck “Paradox Power” . Chissà cosa succederà! Flashback, rilanci, sospensioni, recuperi, la meccanica del paradosso fa accadere l’imprevedibile al lancio di ogni magia.

. Chissà cosa succederà! Flashback, rilanci, sospensioni, recuperi, la meccanica del paradosso fa accadere l’imprevedibile al lancio di ogni magia. Il deck “Masters of Evil” costringerà i vostri avversari a scegliere il male minore. Focalizzata su Dalek, Master e Cyberman, la meccanica alla base di questo deck costringerà ciascuno dei vostri avversari a sacrificare una creatura o a farvi creare una pedina Dalek 3/3. Davvero subdolo!

Il TARDIS , incluso in ogni deck Doctor Who, ad eccezione del deck Masters of Evil, creerà alcuni momenti davvero meravigliosi e sorprendenti. I Booster da collezione saranno l'unico modo per ottenere le versioni più appariscenti, uniche ed emozionanti dei protagonisti della serie, e le carte Serialized Doctor, rare, presenti in numero limitato e legate al Dottore raffigurato su ogni carta, con un minimo di 501 carte per ciascuna.









TERRE SELVAGGE DI ELDRAINE (data di uscita: 8 settembre)

Il nostro ritorno alla terra delle fiabe e del fantasy, Terre Selvagge di Eldraine offrirà stravaganza e originalità avventurandosi oltre le mura del castello e addentrandosi nella natura selvaggia. Una misteriosa e vasta terra inesplorata popolata da fate dispettose, streghe con calderoni ribollenti e giganti che sovrastano gli alberi.

Questa sarà la prima occasione per dare un'occhiata al Multiverso dopo l'invasione di Phyrexia. I giocatori incontreranno volti nuovi e familiari in tutta Eldraine mentre affronteranno le conseguenze del conflitto, compresa la distruzione causata dai Phyrexiani e le ripercussioni impreviste degli sforzi della resistenza.

Terre Selvagge di Eldraine vede il pianeta in balia della Wicked Slumber, una maledizione del sonno lanciata dal monarca delle fate, Talion, e da tre potenti sorelle streghe. Originariamente pensato per combattere i Phyrexiani, l'incantesimo del sonno ha fatto cadere molti abitanti di Eldraine in un sonno profondo da cui nessuno sembra poterli svegliare.

I booster sono caratterizzati da personaggi e artwork ispirati ai più classici libri di fiabe. Stiamo anche realizzando qualcosa di davvero speciale per l'incantevole mondo di Terre Selvagge di Eldraine con Enchanting Tales, portando in Eldraine i migliori incantesimi della storia di Magic.









LE CAVERNE PERDUTE DI IXALAN (data di uscita: 17 novembre)

I fan presenti al MagicCon: Barcelona hanno potuto ammirare in esclusiva i primi artwork commissionati per Le Caverne Perdute di Ixalan , raffiguranti alcuni dei personaggi e delle bestie dinosauro che saranno presenti nel set. Ulteriori informazioni su questo avventuroso set saranno rivelate al MagicCon: Vegas , che si svolgerà dal 22 al 24 settembre.

