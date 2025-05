Nuove carte di gioco per Magic: The Gathering - FINAL FANTASY

Wizards of the Coast rivela nuove carte e meccaniche di gioco per Magic: The Gathering - FINAL FANTASY al PAX East

L'amata serie di giochi di ruolo FINAL FANTASY e i suoi indimenticabili personaggi, oggetti e momenti dei sedici giochi principali arrivano su Magic: The Gathering il 13 giugno

Oggi, durante una presentazione speciale al PAX East, Wizards of the Coast di Hasbro ha mostrato ai fan un'anteprima di alcuni dei personaggi più audaci, delle storie più apprezzate e delle splendide opere d'arte di uno dei franchise più amati dell’universo videoludico, che saranno presenti in Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

In arrivo il 13 giugno, il set Mondi Altrove di Magic rappresenta un universo ricco di elementi iconici, che i fan hanno imparato ad amare nel corso della storia del franchise. Gli appassionati potranno ammirare i personaggi di tutti i principali giochi di FINAL FANTASY rappresentati attraverso la lente di Magic: The Gathering. Il set è già disponibile per il preordine presso i negozi di giochi locali, i rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti Magic.

“Abbiamo un profondo apprezzamento per la serie FINAL FANTASY e questa passione ci ha guidato in ogni fase della creazione di questo set”, ha dichiarato Zakeel Gordon, Produttore Esecutivo di Magic: The Gathering presso Wizards of the Coast. “Questa collaborazione è un sincero tributo a FINAL FANTASY, raccontato attraverso la lente di Magic: The Gathering. Sia che siate fan di FINAL FANTASY, sia che siate giocatori di Magic: The Gathering o di entrambi (come noi!), speriamo che vediate la nostra ammirazione per FINAL FANTASY riflessa in ogni aspetto, dall'artwork al design del gioco, fino al flavor text”.

“Questo set è il luogo in cui il fandom incontra l'arte: una celebrazione di tutto ciò che amiamo di Magic e FINAL FANTASY, creata da persone che hanno vissuto e respirato entrambi”, ha dichiarato Shoichi Ichikawa di Square Enix, Produttore del titolo mobile della serie FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, “Questo è stato un vero lavoro d'amore sia da parte di Square Enix sia di Wizards of the Coast, una collaborazione nata dall'ammirazione dei nostri team per i rispettivi mondi”.

Guarda il Marquee trailer Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Questo set di prossima uscita presenta la più grande collezione di opere d'arte di FINAL FANTASY mai realizzata in un singolo gioco, attingendo da tutto il franchise. Gli artisti di Magic hanno dato vita a istanti iconici di FINAL FANTASY con il loro stile unico; su queste carte epiche appaiono anche le classiche opere d’arte di FINAL FANTASY. I fan vedranno le loro storie, i personaggi e i momenti preferiti di FINAL FANTASY raffigurati nelle carte di Magic, con queste icone della serie immortalate su oltre 100 carte creatura leggendaria di tutto il set.

Per celebrare questa incredibile collaborazione, FINAL FANTASY Through the Ages mette in mostra le più iconiche carte di Magic con gli artwork di FINAL FANTASY. Queste carte formano un foglio bonus per il set, con opere d'arte esistenti della serie FINAL FANTASY, che mette in evidenza artisti come ????/YOSHITAKA AMANO e ????/TETSUYA NOMURA, nomi che i fan di FINAL FANTASY riconosceranno sicuramente.

Magic: The Gathering-FINAL FANTASY presenta una serie di meccaniche e contenuti speciali ispirati al ricchissimo mondo della serie e alle incredibili creature amate dai fan di tutto il globo.

Le caratteristiche speciali includono:

Job Select - Un eroe può percorrere molte strade e l'equipaggiamento che porta con sé può cambiare il suo destino. Job select è una nuova abilità attivata che si trova su alcuni equipaggiamenti di questo set.

- Un eroe può percorrere molte strade e l'equipaggiamento che porta con sé può cambiare il suo destino. Job select è una nuova abilità attivata che si trova su alcuni equipaggiamenti di questo set. Creature Saga - Le evocazioni fanno la loro comparsa in questo set, come parte delle prime creature Saga di Magic: The Gathering. I giocatori possono chiamare le evocazioni per ottenere aiuto in battaglia.

- Le evocazioni fanno la loro comparsa in questo set, come parte delle prime creature Saga di Magic: The Gathering. I giocatori possono chiamare le evocazioni per ottenere aiuto in battaglia. Trasformare le carte bifronte - Le carte bifronte tornano in Magic: The Gathering-FINAL FANTASY. Lanciando il lato anteriore della carta per il suo costo di mana e soddisfacendo le condizioni richieste, i giocatori possono trasformarla per sperimentare la sua forma alternativa. Personaggi iconici di FINAL FANTASY, minigiochi, momenti della storia e altro ancora sono rappresentati su carte bifronte in tutto il set.

- Le carte bifronte tornano in Magic: The Gathering-FINAL FANTASY. Lanciando il lato anteriore della carta per il suo costo di mana e soddisfacendo le condizioni richieste, i giocatori possono trasformarla per sperimentare la sua forma alternativa. Personaggi iconici di FINAL FANTASY, minigiochi, momenti della storia e altro ancora sono rappresentati su carte bifronte in tutto il set. Tiered - Alcune magie di questo set offrono tre effetti diversi, che aumentano di efficacia in base alla quantità di mana pagato. Tutte queste magie hanno la nuova parola chiave “tiered”.

- Alcune magie di questo set offrono tre effetti diversi, che aumentano di efficacia in base alla quantità di mana pagato. Tutte queste magie hanno la nuova parola chiave “tiered”. Avventure - In questo set tornano le avventure. Questa volta li troverete in una serie di Città.

- In questo set tornano le avventure. Questa volta li troverete in una serie di Città. Landcycling - Le abilità di Landcycling, presenti sulle carte con un tipo di terra base come Plainscycling, Islandcycling, Swampcycling e così via, permettono di scartare una carta per cercare nel proprio grimorio una carta con il tipo di terra specificato. In Magic non c'è niente di più importante che giocare terre in modo affidabile e garantirsi abbastanza mana per alimentare le fasi successive della partita.

Per uno sguardo più dettagliato alle meccaniche presenti nel set, visitate il sito: https://youtube.com/shorts/ 3PPL_tRoJSo?si= 8UDsT6KUT2a5885g

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY arriverà sul mercato con quattro distinti mazzi Commander precostruiti. Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY racconta la storia di un singolo gioco del franchise, permettendovi di rivivere FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY X e FINAL FANTASY XIV in un modo tutto nuovo.

Wizards of the Coast rilascerà anche tre drop di Secret Lair insieme a questo set per catturare i mondi di FINAL FANTASY nello stile sempre iconico e sempre sorprendente di Secret Lair. Ulteriori dettagli saranno disponibili in prossimità dell'uscita del set.

I fan possono preordinare ora i prodotti di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, comprese le Buste di gioco, i Collector Booster, i mazzi Commander, i mazzi Commander Collector's Edition, i Bundle e i Bundle Gift Edition.

A partire da oggi, i giocatori possono preordinare Magic: The Gathering-FINAL FANTASY su MTG Arena. Per ulteriori informazioni sui bundle di pre-ordine, visitare il sito https://magic.wizards.com/it/ mtgarena/preorder

Inoltre, Wizards of the Coast comunicherà ulteriori informazioni su una speciale uscita natalizia per Magic: The Gathering—FINAL FANTASY nel corso dell'anno.