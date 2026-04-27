Milano, 14enne accoltellato a Quarto Oggiaro, grave al Niguarda dopo aggressione di gruppo

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a Milano durante un’aggressione di gruppo avvenuta la sera del 26 aprile a Quarto Oggiaro. Colpito alla schiena e alla testa, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda.

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in condizioni serie all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito con un’arma da taglio nella serata di domenica 26 aprile. L’episodio si è verificato in via Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove il giovane è stato soccorso in codice rosso.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Il minorenne, di origine egiziana, ha riportato ferite alla schiena e alla testa. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro. Il ragazzo sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone ancora non identificate, che lo avrebbero colpito utilizzando probabilmente frammenti di bottiglia, causando lesioni lacero-contuse.

Dopo l’attacco, gli aggressori si sono allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce. I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.