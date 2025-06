Milano, accoltellato in strada: 35enne grave dopo lite con l'ex e il figlio della compagna

Un uomo di 35 anni, di origine ecuadoriana, si trova in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato in seguito a una lite a Corsico, alle porte di Milano. L’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 1 giugno, poco prima delle 22, in via Curiel.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Corsico, l’uomo sarebbe stato ferito al termine di un violento diverbio con l’ex compagno e il figlio 19enne della sua attuale compagna, una donna peruviana di 43 anni.

I due aggressori, un cittadino peruviano di 39 anni e il giovane figlio della donna, avrebbero colpito la vittima con almeno due fendenti al torace, facendolo crollare al suolo. Dopo l’attacco, i due sono fuggiti, ma sono stati rintracciati e fermati poco dopo dai militari.

L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. I due sospettati sono stati arrestati e condotti nel carcere di San Vittore.