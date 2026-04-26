Tina Cipollari a Verissimo con il figlio Francesco confessa la paura di morire prima di vederli realizzati

Tina Cipollari racconta la paura di non vedere i figli realizzati e si commuove a Verissimo, parlando del legame con Francesco e dei sacrifici fatti per la famiglia

Tina Cipollari si lascia andare a un racconto personale durante la sua ospitata a Verissimo, seduta accanto al figlio Francesco. L’opinionista televisiva parla senza filtri del suo ruolo di madre, mostrando un lato più intimo e meno noto rispetto a quello visto in tv.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Tina ripercorre alcuni momenti della quotidianità familiare, anche con leggerezza. Racconta, ad esempio, che quando i figli facevano troppo rumore arrivava a staccare la corrente di casa per trovare un po’ di pace, ricordando l’episodio con ironia.

Dietro il sorriso, però, emerge un carattere molto protettivo. Tina si definisce una mamma ansiosa, sempre attenta al benessere dei figli, ma anche determinata nel trasmettere valori precisi. Spiega di aver insegnato loro il rispetto, la generosità e l’importanza dell’amicizia, cercando di crescerli lontani dall’egoismo.

Francesco conferma questo racconto e parla anche della separazione tra i genitori, Tina e Kiko Nalli. Racconta di aver vissuto quel momento senza traumi, grazie all’atteggiamento dei genitori che hanno evitato tensioni davanti ai figli. Ammette che i fratelli hanno sofferto di più all’inizio, mentre lui ha affrontato la situazione con maggiore serenità.

L’intervista prende una piega più emotiva quando Francesco legge una lettera dedicata alla madre. Le sue parole, cariche di affetto, descrivono Tina come un punto di riferimento costante, capace di dare amore e presenza nonostante le difficoltà. La commozione in studio è evidente.

Colpita da quel gesto, Tina Cipollari confessa una preoccupazione che la accompagna ogni giorno. Racconta di aver rinunciato a molte cose per i figli e di essere pronta a continuare a farlo, ma aggiunge di avere paura di non riuscire a vederli pienamente realizzati. Un pensiero che, dice, torna spesso.

Nel finale, tra toni più leggeri, si parla anche della vita sentimentale di Francesco. Il ragazzo ammette di non aver ancora trovato la persona giusta, e questo porta Tina a riflettere sul futuro e sull’idea di diventare nonna. Con una battuta amara, commenta che probabilmente non farà in tempo a vivere quel momento.