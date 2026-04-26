Lino Banfi confessa il pensiero del suicidio e la paura di morire a 90 anni

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Lino Banfi racconta il periodo più buio della sua vita e il pensiero del suicidio, nato da una profonda crisi personale. L’attore rivela il ruolo decisivo della moglie Lucia e il timore che oggi prova di fronte alla morte.

Lino Banfi confessa il pensiero del suicidio e la paura di morire a 90 anni

A novant’anni, Lino Banfi torna a parlare della sua vita privata in occasione dell’uscita del libro “90, non mi fai paura”, disponibile dal 28 aprile 2026. Ospite a Verissimo, l’attore si lascia andare a un racconto intimo, ripercorrendo momenti difficili e ricordi familiari che ancora oggi lo commuovono. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Banfi rievoca il rapporto con il padre Riccardo Zagaria, che per lui immaginava un futuro lontano dal mondo dello spettacolo. Avrebbe voluto vederlo notaio o sacerdote, professioni considerate sicure e rispettate. Prima di intraprendere la carriera artistica, infatti, il giovane Banfi trascorse quattro anni in seminario, dove già mostrava la sua inclinazione a far ridere gli altri. Il ricordo più doloroso resta legato agli ultimi momenti del padre. Banfi racconta di una frase ricevuta in ospedale poco prima della sua morte, parole che lo hanno segnato a lungo e che lo hanno fatto sentire in colpa per anni. Non sono mancati, nella sua vita, momenti di grande sofferenza. L’attore confessa di aver attraversato una fase in cui aveva perso ogni speranza, arrivando a pensare al suicidio. Guardava una corda e si convinceva che non valesse più la pena andare avanti, convinto di vivere in un mondo ostile. A cambiare il corso delle cose è stata la presenza della moglie Lucia, scomparsa nel 2023. Banfi la ricorda come una donna comprensiva, capace di sostenerlo anche nei momenti più fragili. Racconta piccoli episodi della loro vita insieme, come quando lei metteva da parte dei soldi per poi restituirglieli, segno di un legame fatto di complicità e affetto. Nel finale dell’intervista, l’attore affronta senza filtri il tema della vecchiaia. Confessa di avere paura della morte, una sensazione che oggi sente più forte che mai, nonostante il titolo del suo libro lasci intendere il contrario.

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