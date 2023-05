Uomini e Donne: nuova puntata con la discussione tra Tina Cipollari ed Elio, alle 14.45 su Canale 5 il 3 maggio

La popolare trasmissione televisiva "Uomini e Donne" tornerà in onda il 3 maggio alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata che ripartirà dalla discussione tra Tina Cipollari ed Elio, protagonisti della puntata trasmessa il 2 maggio. Nella precedente puntata, i due si sono confrontati duramente e sono stati coinvolti anche Gianni Sperti e altri personaggi del trono over. Oggi la situazione verrà risolta dall'intervento di Maria De Filippi.

Durante la puntata, verranno presentati anche altri protagonisti del trono over come Alessio, che sta conoscendo Rebecca dopo aver chiuso con Aurora, e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che pur essendo molto corteggiati, non riescono a trovare l'amore. La stagione di Uomini e Donne volgerà al termine tra poche settimane e si concluderà con le scelte di Luca Daffrè e Nicole Santinelli.

Uomini e Donne: Anticipazioni puntata 3 maggio

Nella puntata odierna, Nicole Santinelli sarà la protagonista assoluta. La tronista ha avuto una esterna sia con Carlo che con Andrea, i due corteggiatori a cui ha deciso di dedicarsi e tra i quali c'è sicuramente la sua scelta. Con entrambi, in esterna, c'è stato anche il bacio e le reazioni saranno molto diverse al punto che Andrea finirà nel mirino di Gianni Sperti. L'opinionista non ha mai nascosto di non credere all'interesse del corteggiatore e, nella puntata in onda oggi, la reazione di Andrea di fronte al bacio tra la tronista e Carlo, scatenerà il commento di Gianni che si scaglierà contro Foriglio.

Altre News per: uominidonnenuovapuntatadiscussionetinacipollari