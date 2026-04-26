Milly Carlucci tratta con Giuseppe Cruciani per Ballando con le stelle e difende Barbara D'Urso fuori dalla tv

Milly Carlucci rilancia Ballando con le stelle e tratta con Giuseppe Cruciani mentre difende Barbara D’Urso rimasta fuori dalla tv dopo l’addio a Mediaset e anticipa novità sulla giuria e sul programma.

Archiviata la finale di Canzonissima, Milly Carlucci guarda già avanti e concentra le energie sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. In un’intervista ha fatto il punto sulle novità in arrivo, lasciando intendere possibili cambiamenti importanti nella composizione della giuria.

Tra i nomi in circolazione spicca quello di Giuseppe Cruciani. La conduttrice ha confermato che i contatti con il giornalista e conduttore radiofonico non sono una semplice indiscrezione. I dialoghi sono in corso da tempo, anche se finora non si è arrivati a un accordo definitivo. Una trattativa che potrebbe portare una figura dal carattere deciso dietro il bancone dei giudici.

Per quanto riguarda la squadra già nota al pubblico, resta forte il legame con Selvaggia Lucarelli. Carlucci ha ribadito la centralità della giornalista nel programma, pur senza sbilanciarsi sulla firma del nuovo contratto. Il cast, al momento, resta aperto e in fase di definizione.

La conduttrice ha poi commentato l’esperienza recente di Canzonissima, confermata anche per il prossimo anno. Tra gli aspetti da migliorare c’è il racconto dei concorrenti, giudicato ancora troppo rapido. L’idea è dare maggiore spazio alle storie personali, con contenuti più approfonditi rispetto alle clip viste nell’ultima edizione.

Spazio anche a una riflessione su Barbara D’Urso, lontana dalla televisione dopo la fine del rapporto con Mediaset. Carlucci ha parlato apertamente di un talento che meriterebbe nuove opportunità, senza entrare nelle dinamiche che hanno portato alla sua uscita di scena.

Proprio il nome della conduttrice potrebbe rientrare nei piani futuri di Ballando con le stelle. Tra le ipotesi allo studio c’è un suo coinvolgimento nel programma, sia come giudice sia in un ruolo legato al “tesoretto”, accanto ad Alberto Matano, la cui presenza è ancora in valutazione.