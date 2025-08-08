Barbara D'Urso concorrente a Ballando con le Stelle 2025: l'annuncio ufficiale di Milly Carlucci

Ora è ufficiale: Barbara D’Urso sarà una delle protagoniste di “Ballando con le Stelle 2025”. La conferma è arrivata attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali del celebre show di Rai 1.

Nel filmato, la conduttrice Milly Carlucci telefona personalmente a Barbara D’Urso per darle il benvenuto nel cast e anticiparle qualche dettaglio sull’esperienza che la attende: “Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po’ faticoso però ti divertirai tantissimo. Sarà una grande avventura”.

Durante la conversazione, Milly le dà appuntamento all’auditorium per l’inizio delle prove, segnando così il primo passo ufficiale della partecipazione dell’ex regina di Pomeriggio Cinque al dance show.

Al termine del video, Milly Carlucci si rivolge direttamente al pubblico con un annuncio che lascia spazio all’entusiasmo: “Barbara D’Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle”.