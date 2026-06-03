Ballando con le stelle, Milly Carlucci smentisce Barbara D'Urso e annuncia il cambio di studio

Barbara D’Urso resta solo un’ipotesi per Ballando con le stelle. Milly Carlucci smentisce le voci sulla nuova giuria, conferma l’addio di Selvaggia Lucarelli e annuncia cambiamenti anche per il cast e lo studio del programma.

Milly Carlucci mette fine alle indiscrezioni che stanno circolando da giorni sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. A margine della presentazione dell’evento “Campioni del mondo. Italia loves Unesco” al Ministero della Cultura, la conduttrice ha chiarito che sulla composizione della nuova giuria non esiste ancora alcuna decisione ufficiale.

Negli ultimi giorni si erano moltiplicate le voci sull’arrivo di Barbara D’Urso e su possibili cambiamenti accanto ai giudici storici del programma. Carlucci ha però frenato ogni entusiasmo spiegando che, al momento, l’attenzione della produzione è rivolta soprattutto alla scelta dei concorrenti. «I rumors sulla giuria sono pura fantasia», ha dichiarato la presentatrice, ribadendo che senza il cast non può partire nessuna nuova stagione dello show.

Una certezza, però, c’è già. Dopo dieci anni termina l’esperienza di Selvaggia Lucarelli nel programma di Rai 1. La stessa Carlucci ha confermato la separazione professionale, spiegando che la giornalista ha deciso di seguire un percorso diverso, mantenendo comunque ottimi rapporti con la trasmissione.

Proprio l’uscita di Lucarelli ha acceso le indiscrezioni su Barbara D’Urso, indicata da alcuni come possibile sostituta. La conduttrice non ha voluto sbilanciarsi sui nomi, limitandosi a osservare come la giuria di Ballando continui a essere una delle più discusse della televisione italiana. Al momento, gli unici giudici considerati sicuri sembrano essere Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Le novità riguardano anche il cast dei concorrenti. Milly Carlucci ha spiegato che la produzione vuole evitare personaggi provenienti dai reality show. Secondo la conduttrice, chi ha già raccontato a lungo la propria vita in altri programmi televisivi rischia di togliere al pubblico quell’effetto scoperta che ha sempre caratterizzato Ballando con le stelle.

Cambia anche la casa del programma. Per la prima volta lo show lascerà lo storico studio del Foro Italico per trasferirsi a Saxa Rubra. Un passaggio che Carlucci paragona a un vero trasloco, destinato a portare modifiche nell’organizzazione e nell’identità stessa del programma.

Tra i nomi più richiesti dai fan resta quello di Raimondo Todaro, ma anche su questo fronte la conduttrice ha scelto la linea della prudenza. Ha ricordato il ritorno del ballerino durante le celebrazioni per i vent’anni dello show, spiegando però che il programma punta a rinnovarsi continuamente e a guardare avanti.