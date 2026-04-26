Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca a Milano mentre Andrea Iannone è nel privé

Elodie viene ripresa mentre bacia Franceska Nuredini in una discoteca di Milano a pochi metri da Andrea Iannone. Il video circola online e mostra anche la reazione del pilota, presente nello stesso privé.

Un video girato nella notte di sabato 25 aprile in una discoteca di Milano ha riportato al centro dell’attenzione Elodie e la sua vita privata. La cantante è stata ripresa nel privé del locale mentre si scambia un bacio con la ballerina Franceska Nuredini, con cui negli ultimi mesi è stata spesso vista insieme.

Nella stessa area del locale si trovava anche Andrea Iannone, ex compagno della cantante. Le immagini, condivise sui social dal dj Luca Dorigo, mostrano il pilota a poca distanza dalle due, rivolto nella loro direzione durante la scena. Non è chiaro se abbia assistito direttamente al momento o se abbia semplicemente incrociato lo sguardo con la sua ex.

Elodie e Iannone si sono lasciati da pochi mesi dopo una relazione seguita dai media. Nel frattempo, la cantante ha iniziato a frequentare Franceska Nuredini, anche se nessuna delle due ha mai parlato apertamente di una relazione. Sui rispettivi profili social, però, sono apparse più volte foto insieme in atteggiamenti affettuosi.

La presenza contemporanea dei tre nello stesso locale ha alimentato i commenti online, dove molti utenti si sono soffermati proprio sulla vicinanza tra Elodie e il suo ex. Non emergono dettagli su un eventuale confronto tra loro durante la serata né se si fossero dati appuntamento nello stesso posto.

Secondo indiscrezioni circolate di recente, Iannone avrebbe iniziato una nuova frequentazione con l’attrice Rocio Munoz Morales, già legata in passato a Raoul Bova. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.