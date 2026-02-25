Elodie rivede Andrea Iannone e poi si mostra sorridente con Franceska Nuredini

Elodie ha rivisto Andrea Iannone dopo la fine della loro relazione e il confronto è apparso teso. Pochi giorni dopo la cantante è stata fotografata sorridente con la ballerina Franceska Nuredini, tra abbracci e un mazzo di fiori appena acquistato.

