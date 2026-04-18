Elodie e Franceska Nuredini insieme a Ibiza, retroscena sulla rottura con Andrea Iannone

Elodie viene fotografata mentre bacia Franceska Nuredini a Ibiza dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, segnata anche da questioni economiche. Le immagini arrivano dal mercato di Sant Jordi e confermano una storia già intuìta.

Un bacio tra Elodie e Franceska Nuredini, immortalato a Ibiza tra le bancarelle del mercato di Sant Jordi, mette fine alle voci circolate negli ultimi mesi. Le immagini mostrano le due in atteggiamenti intimi, confermando una relazione già intuìta da tempo ma mai resa esplicita.

Alle spalle di questo nuovo capitolo c’è la fine della storia tra la cantante e Andrea Iannone, che secondo indiscrezioni si sarebbe incrinata ben prima della rottura ufficiale. Tra i motivi, anche questioni economiche: si parla dell’acquisto di un capannone a Vasto nel 2024 per circa 600 mila euro, operazione che sarebbe stata interpretata come un sostegno concreto al pilota.

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Il rapporto tra i due avrebbe mostrato segnali di tensione anche durante alcune apparizioni pubbliche. In particolare, l’esperienza a Ballando con le stelle avrebbe evidenziato una certa distanza caratteriale, con Iannone percepito come poco coinvolto rispetto al contesto.

La situazione sarebbe precipitata durante il periodo di Sanremo 2025, quando la presenza di Franceska Nuredini nella vita della cantante ha reso più evidente la frattura. A un certo punto sarebbe arrivato un aut aut, con Elodie chiamata a scegliere. La decisione ha portato alla fine definitiva della relazione con il pilota.

Franceska Nuredini, 23 anni, ballerina con esperienze nei tour di artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta, ha conosciuto Elodie sul lavoro. Da collaborazione artistica, il legame si è trasformato in qualcosa di più personale, fino a una frequentazione stabile tra Milano e altre località italiane.

Le due hanno iniziato a mostrarsi insieme anche sui social, con foto e messaggi che non lasciano spazio a interpretazioni. Tra commenti e reazioni, spicca anche il gesto di Marracash, ex compagno della cantante, che ha lasciato un like sotto uno degli scatti condivisi dalla coppia.

La differenza d’età tra Elodie e Nuredini, pari a dodici anni, non sembra incidere sull’equilibrio della relazione, che prosegue lontano da dichiarazioni ufficiali ma sotto l’attenzione costante del pubblico.