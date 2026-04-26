Fabrizio Moro vince Canzonissima Rai1 con Il mio canto libero e dedica il premio ai giovani

Fabrizio Moro vince Canzonissima su Rai1 con Il mio canto libero e spiega il senso del brano legandolo alla libertà dei giovani, invitandoli a reagire a un presente difficile tra social, guerre e incertezze.

È Fabrizio Moro il vincitore della prima edizione di Canzonissima, lo show del sabato sera di Rai1 guidato da Milly Carlucci. Il cantautore romano si è imposto grazie a una versione intensa de Il mio canto libero, reinterpretata con il suo stile diretto e carico di emozione. Il finale del brano, che richiama il nome del figlio, ha aggiunto un ulteriore significato personale alla performance.

Subito dopo la proclamazione, l’artista ha condiviso sui social un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Moro ha scelto di dedicare il premio a chi fatica a sentirsi libero in una realtà che spesso mette i giovani di fronte a limiti e pressioni. Nel suo intervento ha descritto un’epoca segnata da instabilità, conflitti e dalla ricerca costante dell’apparenza, elementi che incidono sulla crescita e sulle prospettive future.

Nel suo messaggio, il cantautore ha invitato a non aspettarsi risultati facili, sottolineando come ogni traguardo richieda determinazione. Ha esortato i ragazzi a mettersi in gioco, a coltivare idee e a trovare ogni giorno la forza di costruire qualcosa di proprio, senza cedere alla rassegnazione.

Moro ha anche riconosciuto il livello elevato della competizione, ammettendo la presenza di esibizioni molto valide. Tuttavia ha ribadito che il valore del brano scelto va oltre l’aspetto musicale, richiamando un bisogno concreto di libertà e autenticità, espresso attraverso parole e immagini che parlano di amore e di cambiamento.