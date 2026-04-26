MotoGP Jerez 2026: risultati e pagelle, Alex Marquez vince GP Spagna, Bezzecchi secondo Bagnaia ritirato

Alex Marquez vince a Jerez davanti a Bezzecchi grazie a una partenza perfetta e a un ritmo superiore. Marc Marquez cade inseguendo il fratello, Bagnaia si ritira per problemi tecnici dopo una gara complicata.

Alex Marquez conquista il Gran Premio di Spagna a Jerez con una gara impeccabile, costruita fin dai primi metri. Lo spagnolo scatta bene al via e non esita a superare subito il fratello Marc, prendendo il comando e imponendo un ritmo che nessuno riesce a sostenere.

Alle sue spalle si piazza Marco Bezzecchi, autore di una prova lucida. Con un’Aprilia meno brillante rispetto alle Ducati, l’italiano sceglie di non forzare oltre il limite e gestisce la gara con intelligenza, portando a casa un secondo posto prezioso dopo le difficoltà nella Sprint.

Completa il podio Fabio Di Giannantonio, che reagisce dopo una Sprint opaca e ritrova velocità sull’asciutto. Aggressivo nei sorpassi e costante nel passo, riesce a inserirsi stabilmente tra i migliori e chiudere con merito tra i primi tre.

Tra le sorprese c’è Johann Zarco, che porta la Honda a un risultato solido. Partito dalla prima fila, resta nel gruppo di testa per tutta la gara, mantenendo una posizione competitiva fino alla bandiera a scacchi.

Gara in rimonta per Jorge Martin, capace di recuperare posizioni ma senza riuscire a trovare il ritmo necessario per attaccare il podio nel finale. Buoni segnali anche da Enea Bastianini, che conferma progressi con la KTM e torna a essere incisivo nei duelli in pista.

Weekend complicato invece per Marc Marquez, protagonista di una caduta mentre cercava di restare agganciato al fratello. Dopo un buon avvio, forza troppo il ritmo e finisce fuori gara, vanificando quanto fatto di buono nella Sprint.

Ancora più difficile la gara di Francesco Bagnaia, costretto a partire nelle retrovie e subito intrappolato nel traffico. Senza riuscire a trovare continuità, deve poi alzare bandiera bianca per un problema tecnico, chiudendo un altro fine settimana negativo.