Marc Marquez vince Sprint MotoGP Jerez 2026 sotto la pioggia, battuti Bagnaia e Morbidelli

Marc Marquez vince la Sprint del MotoGP di Spagna dopo 245 giorni grazie a un cambio moto decisivo sotto la pioggia. Caduto nel finale, rientra ai box e supera Bagnaia e Morbidelli negli ultimi giri a Jerez.

Marc Marquez torna al successo dopo 245 giorni e lo fa davanti al pubblico di Jerez de la Frontera nella gara Sprint del Gran Premio di Spagna, disputata sabato 25 aprile. Il pilota spagnolo della Ducati precede sul traguardo il compagno di squadra Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, al termine di una corsa resa caotica dalle condizioni meteo.

La gara cambia volto nel finale quando un improvviso acquazzone bagna la pista a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Diversi piloti finiscono a terra, tra cui lo stesso Marquez. Lo spagnolo riesce però a rialzarsi rapidamente e decide di rientrare ai box per effettuare il cambio moto, scegliendo gomme da bagnato con una manovra che fa discutere.

Una volta tornato in pista, Marquez recupera terreno su Bagnaia e Morbidelli, che nel frattempo guidavano la corsa. Il ritmo con la moto adattata alle nuove condizioni gli permette di raggiungere e superare entrambi, prendendo il comando e allungando fino al traguardo.

La pioggia provoca anche il ritiro di diversi protagonisti. Escono di scena il leader del mondiale Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Joan Mir, Lorenzo Savadori, Toprak Razgatlioglu e Jorge Martin. Tra chi riesce a restare in piedi, Brad Binder chiude quarto dopo aver superato nel finale Fabio Di Giannantonio, quinto.

Completano la top ten Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Luca Marini e Alex Rins, in una Sprint segnata da continui ribaltamenti dovuti al meteo e alle scelte strategiche.