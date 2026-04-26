Sebastian Sawe maratona Londra 2026, tempo record 1h59'30 e primo sotto le due ore ufficiale

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Sebastian Sawe vince la maratona di Londra 2026 e scende sotto le due ore grazie a una gara perfetta. Il keniano chiude in 1h59’30”, migliorando il primato mondiale sulla distanza ufficiale.

Sebastian Sawe maratona Londra 2026, tempo record 1h59'30 e primo sotto le due ore ufficiale

Alla maratona di Londra 2026, corsa domenica 26 aprile nella capitale britannica, Sebastian Sawe ha riscritto i limiti della corsa su strada. Il keniano, 31 anni, ha tagliato il traguardo in 1h59’30”, diventando il primo atleta a scendere sotto le due ore in una competizione ufficiale sui 42,195 chilometri. Il risultato segna anche il nuovo record del mondo sulla distanza, stabilito in una gara valida per le classifiche internazionali. Un traguardo che fino a oggi sembrava irraggiungibile in condizioni regolamentari, con ritmo, assistenza e percorso certificati. Prima di Sawe, solo Eliud Kipchoge era riuscito a correre sotto le due ore, fermando il cronometro a 1h59’40” nel 2019. Quella prova, però, era stata organizzata in condizioni speciali e non riconosciuta ufficialmente. Il tempo ottenuto a Londra cambia ora la storia della disciplina. Allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli, Sawe conferma un percorso impeccabile: quattro maratone disputate e quattro vittorie. Il successo londinese rappresenta il punto più alto della sua carriera e un nuovo riferimento per tutti i fondisti.

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